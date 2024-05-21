Химики ННГУ разработали новый метод синтеза "базы" многих современных лекарств Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского

Химики ННГУ им. Лобачевского разработали новый метод синтеза базового компонента современных лекарств - ариламинов, который позволяет сделать их производство более дешёвым и безопасным. О достижении нижегородских учёных рассказали в пресс-службе вуза.



Ариламины – это связка азота и арильных групп, которую содержат до 50% всех лекарственных препаратов. Для их получения на производстве используют катализатор из редкого металла палладия, что делает промышленный синтез ариламинов дорогостоящим и энергозатратным.

Нижегородские химики нашли более дешёвый и эффективный метод синтеза ариламинов, который позволяет полностью отказаться от палладиевого катализатора.

Местные учёные перенесли реакцию получения ариламина в колбе, непригодную для масштабного химического производства, в проточный реактор. Синтез ариламинов идёт за счёт энергии органического фотокатализатор в непрерывном потоке жидкости, движущейся по системе тонких трубок.

Автор проекта, завлабораторией химии природных соединений и их синтетических аналогов ННГУ Александр Нючев, отметил, что чем тоньше трубки, тем эффективнее проходит облучение светом, и тем интенсивнее фотокатализатор активирует синтез ариламина.

"В колбе такая реакция идёт около суток, нашим методом итоговое вещество можно получить за один час, что повышает эффективность синтеза в десятки и сотни раз", - прокомментировал он.

Благодаря разработке выход полезного вещества довели до 93%, а расход катализатора на единицу продукта снизили до 0,25%. Причём управлять реакцией можно дистанционно с помощью специальных датчиков и компьютера.

"Эти преимущества делают нашу технологию перспективной для химического производства", – подчеркнули химики.

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского в этом году запустит собственный космический спутник, оснащённый двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли. На основе полученных спутниковых данных сотрудники ННГУ будут анализировать состояние лесного покрова и агрокультур.