ЖК "Каскад на Архангельской" в Нижнем Новгороде достроят в конце 2024 года

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ЖК "Каскад на Архангельской" в Канавинском районе Нижнего Новгорода планируется достроить в IV квартале 2024 года. Об этом сообщается на сайте ЕИСЖС.
Пятнадцатиэтажный дом на улице Архангельской, 4 будет рассчитан на 82 квартиры, общая жилая площадь дома составит 3412 кв. метров.
Рядом с домом будет обустроена детская площадка.
Напомним, строительство дома началось еще в 1990-е годы. В 2019 году планировалось, что ЖК "Дом у озера" ( сейчас - ЖК "Каскад на Архангельской") будет достроен в течение трех лет. На тот момент его строительная готовность составляла 56%. В 2022 году прокуратура обязала застройщика законсервировать недострой.
Также ранее сообщалось, что ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе планировалось достроить весной 2024 года.
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