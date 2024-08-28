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Общество

ЖК "Каскад на Архангельской" в Нижнем Новгороде достроят в конце 2024 года

16 сентября 2024 10:42  [96] Общество

Фото: ЕИСЖС

ЖК "Каскад на Архангельской" в Канавинском районе Нижнего Новгорода планируется достроить в IV квартале 2024 года. Об этом сообщается на сайте ЕИСЖС.

Пятнадцатиэтажный дом на улице Архангельской, 4 будет рассчитан на 82 квартиры, общая жилая площадь дома составит 3412 кв. метров.

Рядом с домом будет обустроена детская площадка.

Напомним, строительство дома началось еще в 1990-е годы. В 2019 году планировалось, что ЖК "Дом у озера" ( сейчас - ЖК "Каскад на Архангельской") будет достроен в течение трех лет. На тот момент его строительная готовность составляла 56%. В 2022 году прокуратура обязала застройщика законсервировать недострой.

Также ранее сообщалось, что ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе планировалось достроить весной 2024 года.

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Теги:
Долгострои Строительство
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