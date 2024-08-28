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Политика

Гендиректором "Ситиматик Чувашия" назначен глава "Ситиматик - НН" Алексей Степанов

16 сентября 2024 18:02  [108] Политика

Фото: vk.com/regoperator21

Генеральным директором регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Ситиматик Чувашия" назначен руководитель АО "Ситиматик – Нижний Новгород" Алексей Степанов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он сменит на этом посту Максима Черемисина. Таким образом, Алексей Степанов будет совмещать обе должности.

"Алексей Степанов обладает большим управленческим опытом и высокопрофессиональными отраслевыми компетенциями. Совместное управление позволит повысить эффективность взаимодействия и реализовать совместные проекты",- пояснили в компании.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. В настоящее время под руководством главы Городецкого муниципального округа Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила об обнаружении нарушений в работе полигона под Городцом перед крупным пожаром.

СПРАВКА:

Алексей Степанов родился в 1977 году. С 2005 по 2016 год работал в органах муниципальной и региональной власти Мурманской области, где прошел путь от ведущего специалиста финансового отдела администрации Кольского района до замминистра финансов Мурманской области. С 2016 по 2022 год - заместитель гендиректора по экономике и финансам, гендиректор АО "Мурманэнергосбыт". В 2022 году Алексей Степанов перешел на руководящую работу в группу компаний "Ситиматик", с 19 октября 2023 года возглавляет АО "Ситиматик – Нижний Новгород".

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