Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по автокредитованию в августе Экономика

Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) представило статистику выдач автокредитов в августе 2024 года. Согласно информации, выдача автокредитов в августе сократилась на 15%, объём упал на 16%.

В августе банки выдали россиянам 117,86 тысячи автокредитов на общую сумму 173,35 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач выросло на 56%, объём – на 49% (в августе 2023 года было выдано 75,79 тысячи автокредитов на 115,96 млрд рублей).

За год средний размер автокредита сократился на 4%: с 1,53 до 1,47 млн рублей. А вот средний срок автокредитования увеличился с 64 месяцев до 71 (5 лет 11 месяцев).

При этом по сравнению с июлем текущего года количество выдач автокредитов сократилось на 15%, объём - на 16%. 77% от общего числа автокредитов в августе россияне оформляли на новые машины.

Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству выданных автокредитов в августе. Так, нижегородцы оформили 3,21 тысячи кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 4,38 млрд рублей - это меньше показателей июля на 12% и 16% соответственно. В июле было выдано 3,66 тысячи автокредитов на 5,22 млрд рублей.

Средний чек автокредита в нашем регионе по данным на август составил 1,37 млн рублей (против 1,43 млн рублей в июле).

Как сообщалось ранее, россияне взяли рекордное количество автокредитов в I полугодии 2024 года.