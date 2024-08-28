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Общество

Новую трехэтажную парковку построят у Нижегородского кремля за 700 млн рублей

17 сентября 2024 12:22  [109] Общество

Фото: Telegram-канал "ProСтратегию"

Новую трехэтажную парковку планируют возвести недалеко от Нижегородского кремля. Стоимость строительства составит 700 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "ProСтратегию".

У паркинга с эксплуатируемой кровлей все три этажа будут подземными, с обособленным въездом и выездом. Перемещаться между этажами автомобили будут по рампам. Стоянка будет рассчитана на 270 машин. Фасады парковки стилизуют под соседние исторические кирпичные постройки.

Контракт на разработку проекта парковки уже заключен, ведется проектирование. Сроки строительства станут известны после проведения госэкспертизы.

"Теперь приехать на работу в центр или припарковаться в выходной, чтобы посетить видовые локации в верхней части города, станет проще", - говорится в сообщении.

Новая парковка у Нижегородского кремля не затронет охраняемую историческую территорию.

Как пишет "Коммерсант-Приволжье", парковку планируется построить около зданий "Красных казарм" на Нижне-Волжской набережной.

Напомним, парковка появится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кремль Парковки
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