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Общество

Нижегородские волонтеры передали гумпомощь в военные госпитали для бойцов СВО

17 сентября 2024 13:19  [42] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась в военные госпитали Нижнего Новгорода для участников СВО, которые получили ранения при выполнении боевых задач. Об этом сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

В состав груза вошли инвалидные коляски, ходунки, костыли, трости для ходьбы, средства личной гигиены.

"Для нашего профильного направления волонтерства первостепенной задачей является сбор медикаментов, средств для реабилитации участников СВО. На постоянно требуются средства личной гигиены, в том числе шампуни, мыло, а также нательное мужское белье", - рассказала руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Любовь Трефилова.

Помощь принял Приволжский окружной медицинский центр ФМБА, который сейчас собирает гуманитарную помощь для участников спецоперации, проходящих лечение в Нижегородской области.

Директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина отметила, что центр также увеличивает помощь участникам СВО и их семьям.

"Сейчас открыли новое направление – помощь тем, кто прибыл в наш регион на лечение. Кто-то приезжает с минимальным набором самых необходимых вещей, поэтому стараемся выполнить все поступающие заявки", - сказала Самоделкина.

Организаторы сбора отмечают, что в ближайшее время в Нижегородской области появятся новые медицинские отделения для приема военнослужащих. Для комфортного пребывания в них бойцов был объявлен сбор гуманитарной помощи.

Принести гумпомощь для участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в Нижегородской области, можно по адресу: Нижний Новгород, улица Должанская, 1, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Напомним, нижегородское Заксобрание отправило первую партию гуманитарной помощи в зону СВО в 2024 году.

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Теги:
Здравоохранение СВО
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