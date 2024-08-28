Минспорта не планирует переносить школу гребли в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Алексей Чугунов

Школу гребли не планируется закрывать или переносить с территории Гребного канала в Нижнем Новгороде из-за строительства океанариума. Об этом сообщает министерство спорта региона.



Ранее нижегородцы высказали опасения по поводу возможного закрытия школы из-за реализации инвестпроекта по строительству океанариума и гостиницы на Гребном канале и обратились по этому поводу к известному журналисту и спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.



По данным министерства, океанариум планируется построить в районе Красной слободы, поэтому на работу школы олимпийского резерва по гребному спорту его появление никак не повлияет.

"Проект "Туристический комплекс Три стихии" будет реализовываться далее по течению реки и также не затронет водную гладь Гребного канала, где занимаются спортсмены школы. Закрытие или перенос школы гребли с Гребного канала не планируется", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, министерство спорта Нижегородской области прорабатывает концепцию развития школы гребли, в частности, планируется выполнить работы по очистке канала и построить дополнительные инфраструктурные объекты.

Дмитрий Губерниев поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за сохранение школы гребли и процитировал ответ главы региона на его просьбу сохранить спортшколу:

"Все проекты не на Гребном канале, а дальше за ним. Они никак не влияют на греблю, а только помогают. Гребля в приоритете, и развиваем и школу и территорию", - ответил Глеб Никитин.

Напомним, планы о строительстве нового туристического комплекса "Три стихии" на Гребном канале были озвучены ещё в конце 2020 года , когда Совет по земельным и имущественным отношениям при облправительстве одобрил заявку ООО "Вектор" на участок под реализацию проекта. Прчиём его хотели успеть возвести к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним также, что гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.