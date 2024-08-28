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Бизнес

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" начал свою работу в Нижегородской области

17 сентября 2024 12:05  [109] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций" начал свою работу на Нижегородской ярмарке.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ожидается, что в течение дня в мероприятии примут участие более тысячи человек. Это представителей компаний-инвесторов, органов власти, консалтинговых и других организаций.

Во время работы форума пройдут четыре тематические сессии, а также пленарное заседание "Конкурируя за инвестора: как выиграть в игре без правил?". Завершит программу мероприятия награждение победителей премии "Лидеры инвестиций" в 9 номинациях.

По словам губернатора Глеба Никитина, правительство региона уделяет особое внимание взаимодействию с бизнесом.

"Форум "Лидеры инвестиций" уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для контакта и обмена мнениями с инвесторами. В мероприятии традиционно принимают участие федеральные эксперты и предприниматели, ведущие деятельность в разных регионах страны", – сказал Глеб Никитин.

Организаторами форума "Лидеры инвестиций" выступают правительство Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций, а также Корпорация развития региона.

Ранее сообщалось, что на форуме "Лидеры инвестиций" будет представлен опыт работы Нижегородской области с инвесторами.

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Теги:
Инвестиции Форум
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