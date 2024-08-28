Нижегородский опыт работы с инвесторами представят на форуме "Лидеры инвестиций" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Опыт работы нижегородской области с инвесторами в условиях конкуренции между регионами будет представлен на форуме "Лидеры инвестиций".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, форум пройдет в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской ярмарки 17 сентября.

Во время пленарной сессии форума эксперты обсудят текущую ситуацию в сфере привлечения инвестиций, работу с российскими и зарубежными инвесторами в условиях санкций, развитие технологической и инженерной базы. Кроме того, будут подняты такие актуальные вопросы бизнеса как промышленная кооперация, логистика, кадровая политика и экономика замкнутого цикла.

Организатором форума являет региональное министерство экономического развития и инвестиций совместно с АО "Корпорация развития Нижегородской области".

В рамках форума также будут награждены победители премии "Лидеры инвестиций" в номинациях "Инвестор года", "Лучшая кадровая стратегия", "Инновационный проект года", "Лучший ESG-ориентированный инвестиционный проект", "Муниципалитет – лидер инвестиций", "Инвестиционное начинание года", "Социальный проект года", "Лучший HR-проект", "Молодой инвестор года".

Более подробно узнать о форуме "Лидеры инвестиций", а также зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте инвестнн.рф

Напомним, что Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Как уже сообщалось, каждый год с 2006 года для поощрения самых значимых инвестиционных проектов при содействии правительства Нижегородской области проводился конкурс "Инвестиционный проект года". В прошлом году он впервые прошел в обновленном формате – форума и премии "Лидеры инвестиций".

Ранее сообщалось, что ещё три нижегородских инвестпроекта получат статус приоритетных.