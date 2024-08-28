Максимальный класс пожарной опасности действует в лесах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Управление ГОЧС Нижнего Новгорода

Пятый класс пожарной опасности действует на территории городских лесов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском Управлении ГОЧС.

Напомним, что в период с 17 по 20 сентября в регионе сохранится высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Директор городского Управления ГОЧС Михаил Баранов отметил, что при наступлении 4-5 класса пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов.

"В целях профилактики лесных пожаров в Нижнем Новгороде увеличено количество патрулирований мобильных групп. Из-за жары и отсутствия дождей почва в лесу очень сухая, поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, любое возгорание может стать причиной лесного пожара", - заявил Михаил Баранов.

По данным регионального Минлесхоза, на сегодняшний день 5 класс пожароопасности установлен на территории 32 муниципальных округов, 4 класс – в 19 округах.

В конце августа - сентябре в лесах произошло 8 возгораний, зафиксированных в местах сбора ягод. Причина их возникновения - неосторожное обращение с огнём - например, брошенный непотушенный окурок непотушенный окурок.

"В связи с этим было принято решение о создании контрольно-пропускных пунктов на основных дорогах, ведущих к местам охоты, местам сбора ягод и грибов", - сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

В региональные мобильные группы войдут сотрудники Минлесхоза, представители арендаторов лесных участков, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области и добровольных пожарных команд.

В Нижегородской области постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024 установлен особый противопожарный режим, который действует с 22 апреля .

Так, вводится запрет на посещение лесов при установлении IV-V класса пожароопасности. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий. Запрещается выжигать траву, а также проводить другие пожароопасные работы. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

Так, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 млн рублей (по ст. 8.32 КоАП РФ).

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.