Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 20 сентября Общество

Высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижнем Новгороде и области с 17 по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В это время запрещается сжгать мусор на своих садовых, дачных участках, а также рядом с лесом и лесными насаждениями.

"Не разводите костры в лесах, не курите, не бросайте горящие спички и непотушенные сигареты, а также не оставляйте на освещенных солнцем открытых площадках бутылки, осколки стекла и другой мусор",- рассказали в МЧС.

Напомним, что за нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также сообщалось, что работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тысяч гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года.