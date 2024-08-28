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Общество

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 20 сентября

16 сентября 2024 12:58  [4] Общество

Высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижнем Новгороде и области с 17 по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В это время запрещается сжгать мусор на своих садовых, дачных участках, а также рядом с лесом и лесными насаждениями.

"Не разводите костры в лесах, не курите, не бросайте горящие спички и непотушенные сигареты, а также не оставляйте на освещенных солнцем открытых площадках бутылки, осколки стекла и другой мусор",- рассказали в МЧС.

Напомним, что за нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также сообщалось, что работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тысяч гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года.

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Теги:
Лесное хозяйство МЧС
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