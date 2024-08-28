Программу для подготовки кадров в сфере гастрономии запустят в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Образовательная программа для подготовки кадров в сфере гастрономии на базе учреждений среднего профессионального образования будет запущена в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом стало известно по итогам подписания договора между министерством туризма и промыслов Нижегородской области, Сибирским федеральным университетом и АНО ДПО "«Новые образовательные технологии".

По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, в настоящее время Нижегородская область является одним из главных центров гастрономического туризма. В регионе работает несколько тысяч ресторанов, баров и кафе, которые привлекают гостей из разных стран мира.

"Для повышения качества работы в этой отрасли важно готовить специалистов, которые умеют сочетать вкусы и создавать эксклюзивный продукт. В партнерстве с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета планируем запустить образовательную программу подготовки поваров и кулинаров, которая будет отвечать всем мировым стандартам", – сказал Сергей Яковлев.

По данным министерства, Институт гастрономии Сибирского федерального университета является единственным в России партнёром французского института Lyfe и реализует программу Высшей школы гастрономии от Institut Lyfe Executive Education (ранее – Institut Paul Bocuse). В Нижегородской области планируется создание единой экосистемы обучения студентов ссузов лучшим мировым практикам с привлечением лидеров индустрии гастрономии.

Напомним, что направление гастрономического туризма является одним из приоритетных для развития туризма в Нижегородской области. Это соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что около 20 новых глэмпингов появится в Нижегородской области к концу года.