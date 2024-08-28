Резкое похолодание накроет Нижегородскую область в воскресенье Общество

Фото: Светлана Шуга

Синоптики рекомендуют жителям Центральной России наслаждаться последними днями летней погоды: в воскресенье температура воздуха опустится больше, чем на десять градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в пятницу температура понизится до +20...+22° и будет соответствовать норме второй половины июня, а в субботу температура опустится ещё на пару градусов.

"Значительное понижение, связанное со вторжением действительно холодных воздушных масс, будет уже в воскресенье", - предупредил метеоролог.

По его словам, ночная температура опустится аж до +2...+7°, а дневная составит +11...+16°.

"То есть к концу недели температура понизится больше, чем на десять градусов по сравнению с первой половиной недели", - заключил представитель Гидрометцентра.

Таким образом, осенняя погода в центре европейской России начнётся 22 сентября - в день осеннего равноденствия.

Напомним, максимальный класс пожарной опасности действует в лесах Нижнего Новгорода, а также на лесных землях ещё 31 округа региона, в остальных районах - высокий. Сейчас в области действует запрет на посещение лесов. Ответственные ведомства усилили патрулирование на дорогах, ведущих к ягодным и грибным местам.