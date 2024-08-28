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Более 200 потребителей АО "Теплоэнерго" подали заявки на участие в акции "Без долгов – выгодно!"

19 сентября 2024 13:29  [103] Общество

К участию в акции АО "Теплоэнерго" "Без долгов – выгодно!" уже заявились 220 нижегородцев-потребителей услуг предприятия, и число участников продолжает расти.

До 31 октября 2024 года жители Нижнего Новгорода, получающие ресурсы от АО "Теплоэнерго", могут принять участие в акции "Без долгов – выгодно!". Условий всего два – своевременная ежемесячная оплата услуг предприятия и отсутствие просроченной или иной задолженности на момент регистрации заявления об участии в акции.

Среди всех участников, выполнивших условия акции, с 5 по 8 ноября 2024 года будут разыграны 60 подарочных карт одной из крупнейших торговых сетей на сумму 3000 рублей каждый.

Информация о выигрыше будет направлена победителям через Личный кабинет на сайте http://www.teploenergo-nn.ru/, продублирована письмом на адрес электронной почты, а также размещена на официальном сайте АО "Теплоэнерго" в разделе "Акции".

Чтобы претендовать на выигрыш, необходимо до 31 октября 2024 года зарегистрировать заявление об участии в акции в Личном кабинете на сайте https://zhitel.teploenergo-nn.ru/.

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Теги:
Акции ЖКХ Теплоэнерго
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