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Общество

Путин объяснил решение об увеличении численности ВС России

19 сентября 2024 14:14  [48] Общество

Фото: сайт НАПП

Комплексная программа переоснащения армии и флота, куда поступят новые образцы современных вооружений, реализуется в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

По его словам, для применения этой техники необходимы высококвалифицированные кадры, чем и обусловлен указ об увеличении численности ВС России.

"Войска получат серийные образцы высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации и других армейских комплексов.Нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил",- рассказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития Вооруженных сил в условиях СВО.

Владимир Путин добавил, что органы власти должны обеспечить комплектование армии обученными людьми и подготовленным личным составом.

"Указ вступит в силу 1 декабря", - подчеркнул Путин.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, по которому штатную численность Вооруженных сил увеличат до 2 389 130 человек.

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Теги:
Армия Владимир Путин
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