Тротуар отремонтируют после встречи Юрия Шалабаева с жителями на улице Веденяпина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев распорядился привести в порядок тротуар вдоль домов по улице Героя Юрия Смирнова в Автозаводском районе после разговора с жителями на месте. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях.

Местных жителей долгое время беспокоит вопрос состояния одного из самых проходимых и протяжённых тротуаров, который расположен вдоль оживлённой дороги по улице Веденяпина. Нижегородцы рассказали, что во время дождей во дворах образуются большие лужи, которые сложно обходить не только пенсионерам, но и родителям с колясками

"Если сейчас, в хорошую погоду, ямы ещё как-то можно обойти, то вот в дожди или при таянии снега, проход становится практически невозможным. Вопрос этот решим, тротуар приведём в порядок. Работать будем этапами, чтобы до сезона дождей успеть отремонтировать самую повреждённую часть и не раскапывать более полутора километра тротуара одномоментно. Оставшуюся часть запланируем уже на следующий год", - заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, мэр поручил администрации района представить предложения по приведению в порядок входных групп в зданиях по улице Веденяпина.

Ранее сообщалось, что прием заявок по проекту "Вам решать!" на 2025 год начался в Нижегородской области.