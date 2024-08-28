Благоустройство у Зачатьевской башни завершили в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера у Зачатьевской башни.
Как сообщает администрация Нижегородского района, все работы шли в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Функциональное наполнение сквера осталось прежним. Здесь заменили старые элементы благоустройства и дополнительно озеленили территорию.
Глава района Алексей Рыболовлев вместе с подрядчиками проверил качество выполненных работ. По его словам, главной задачей в рамках благоустройства сквера стало восстановление гранитных плит и брусчатого покрытия.
Брусчатка и гранитные плиты полностью заменили на лестничных сходах и на постаменте памятника Петру I. Общий объем брусчатого покрытия составил порядка 2 тысячи кв метров, гранитных плит – более 500 кв метров. Кроме того, был восстановлен газон, высажены яблони, установлены удобные лавочки и урны.
Напомним, в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде благоустраиваются 29 пространств. На сегодняшний день 21 уже готово.
Ранее сообщалось, что тротуар по улице Красная Слобода отремонтировали в Нижегородском районе.
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