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Общество

Благоустройство у Зачатьевской башни завершили в Нижнем Новгороде

09 сентября 2024 13:29  [158] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера у Зачатьевской башни.

Как сообщает администрация Нижегородского района, все работы шли в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".  Функциональное наполнение сквера осталось прежним. Здесь заменили старые элементы благоустройства и дополнительно озеленили территорию. 

Глава района Алексей Рыболовлев вместе с подрядчиками проверил качество выполненных работ. По его словам, главной задачей в рамках благоустройства сквера стало восстановление гранитных плит и брусчатого покрытия. 

Брусчатка и гранитные плиты полностью заменили на лестничных сходах и на постаменте памятника Петру I.  Общий объем брусчатого покрытия составил порядка 2 тысячи кв метров, гранитных плит – более 500 кв метров.  Кроме того, был восстановлен газон, высажены яблони, установлены удобные лавочки и урны.

Напомним, в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде благоустраиваются 29 пространств. На сегодняшний день 21 уже готово. 

Ранее сообщалось, что тротуар по улице Красная Слобода отремонтировали в Нижегородском районе.

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Теги:
Благоустройство Нижегородский район ФКГС
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