Благоустройство у Зачатьевской башни завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера у Зачатьевской башни.

Как сообщает администрация Нижегородского района, все работы шли в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Функциональное наполнение сквера осталось прежним. Здесь заменили старые элементы благоустройства и дополнительно озеленили территорию.

Глава района Алексей Рыболовлев вместе с подрядчиками проверил качество выполненных работ. По его словам, главной задачей в рамках благоустройства сквера стало восстановление гранитных плит и брусчатого покрытия.

Брусчатка и гранитные плиты полностью заменили на лестничных сходах и на постаменте памятника Петру I. Общий объем брусчатого покрытия составил порядка 2 тысячи кв метров, гранитных плит – более 500 кв метров. Кроме того, был восстановлен газон, высажены яблони, установлены удобные лавочки и урны.

Напомним, в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде благоустраиваются 29 пространств. На сегодняшний день 21 уже готово.

Ранее сообщалось, что тротуар по улице Красная Слобода отремонтировали в Нижегородском районе.