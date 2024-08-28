Нижегородцы стали чаще покупать в кредит мопеды и скутеры Общество

По статистике этим летом объем продаж мопедов и скутеров в Нижегородской области вырос в три раза. Оно и понятно – когда еще как не в теплое время года ездить на двухколесном транспорте? К тому же многие покупают такую технику для передвижения за городом. При этом нередко покупка совершается в кредит.

Летом также начинается бум на всевозможный водный транспорт: катера, моторные лодки, гидроциклы и прочее. Люди покупают их ради развлечения, рыбалки, досуга и отдыха. Если есть ограничения по бюджету, можно рассмотреть вариант покупки с рук. На вторичном рынке несложно найти экземпляры в отличном состоянии, поскольку зачастую техника оказывается невостребованной у владельца, который за весь сезон так и не нашел времени погонять на гидроцикле или съездить на рыбалку. Вот и продают ее - по цене дешевле магазинной.

Взять такую технику можно даже в кредит, причем не вставая с дивана. Например, на платформе Авито появилась функция, когда заявка отправляется сразу в несколько банков. Сохранность личных данных гарантирует авторизация через портал Госуслуг – такая схема одобрена Центробанком России. В кредит можно купить как новую технику, так и б/у, у частных лиц и у профессиональных продавцов.

Как рассказал руководитель категорий "Водный транспорт" и "Мототехника" в Авито Авто Илья Зарембо, ранее подобный механизм был внедрен на покупку машин с пробегом от частных лиц, и это оказалось востребованным у покупателей.

"Новая инициатива является частью нашей стратегии по расширению спектра предоставляемых пользователям цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий", - подчеркнул Илья Зарембо.