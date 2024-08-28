Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2024 15:44  [49] Нижегородцы стали чаще покупать в кредит мопеды и скутеры
19 сентября 2024 15:34  [97] Ещё пять дворов благоустроили по программе ФКГС в Приокском районе 
19 сентября 2024 15:00  [88] Павильоны Нижегородской ярмарки оснастили стабильным интернетом
19 сентября 2024 14:27  [112] Wink.ru исследует историю российской поп-музыки в документальном проекте "Хит"
19 сентября 2024 14:14  [138] Путин объяснил решение об увеличении численности ВС России
19 сентября 2024 13:29  [143] Более 200 потребителей АО "Теплоэнерго" подали заявки на участие в акции "Без долгов – выгодно!"
19 сентября 2024 13:16  [153] Отопительный сезон в Дзержинске стартует 23 сентября
19 сентября 2024 12:21  [164] Премьера детектива "Подростки в космосе" состоится на Wink 3 октября
19 сентября 2024 11:58  [166] Движение возобновили на перекрестке улиц Белинского и Новой в Нижнем Новгороде
19 сентября 2024 11:00  [190] Нижегородский участник СВО: "Родину нужно защищать - меня так воспитывали"
Общество

Нижегородцы стали чаще покупать в кредит мопеды и скутеры

19 сентября 2024 15:44  [49] Общество

По статистике этим летом объем продаж мопедов и скутеров в Нижегородской области вырос в три раза. Оно и понятно – когда еще как не в теплое время года ездить на двухколесном транспорте? К тому же многие покупают такую технику для передвижения за городом. При этом нередко покупка совершается в кредит.

Летом также начинается бум на всевозможный водный транспорт: катера, моторные лодки, гидроциклы и прочее. Люди покупают их ради развлечения, рыбалки, досуга и отдыха. Если есть ограничения по бюджету, можно рассмотреть вариант покупки с рук. На вторичном рынке несложно найти экземпляры в отличном состоянии, поскольку зачастую техника оказывается невостребованной у владельца, который за весь сезон так и не нашел времени погонять на гидроцикле или съездить на рыбалку. Вот и продают ее - по цене дешевле магазинной.

Взять такую технику можно даже в кредит, причем не вставая с дивана. Например, на платформе Авито появилась функция, когда заявка отправляется сразу в несколько банков. Сохранность личных данных гарантирует авторизация через портал Госуслуг – такая схема одобрена Центробанком России. В кредит можно купить как новую технику, так и б/у, у частных лиц и у профессиональных продавцов.

Как рассказал руководитель категорий "Водный транспорт" и "Мототехника" в Авито Авто Илья Зарембо, ранее подобный механизм был внедрен на покупку машин с пробегом от частных лиц, и это оказалось востребованным у покупателей.

"Новая инициатива является частью нашей стратегии по расширению спектра предоставляемых пользователям цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий", - подчеркнул Илья Зарембо.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Техника Торговля Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph