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Общество

Линию освещения построили в Сергаче по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

19 сентября 2024 16:29  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство линии наружного освещения завершилось в городе Сергач Нижегородской области по программе "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" .

Как сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, протяженность участка составила порядка 3 км.

Освещенный участок начинается с 87-го километра дороги Работки - Порецкое. Для достижения нормативного уровня освещенности, 10 люкс, подрядчик установил 63 опоры высотой 8 метров со светильниками мощностью 80 ватт.

В году в Сергаче будет освещено еще два участка по улицам Свердлова, Советской и Луговой. Стоимость единого контракта составляет 50 млн рублей. В результате общая протяженность новых линий освещения в Сергаче превысит 15 км. В общей сложности в этом году в Нижегородской области новое освещение появится на 57 участках общей протяженностью 103 км.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации"

Ранее сообщалось, что освещение дорог устанавливают в Семёновском округе по нацпроекту БКД.

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Теги:
БКД Нацпроект Сергач
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