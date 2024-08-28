Общественные обсуждения проекта застройки около улицы Самочкина стартовали в Нижнем Новгороде

Фото:
Общественные обсуждения проекта застройки по механизму комплексного развития территории в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки в Ленинском районе стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.
Согласно информации, проект КРТ на этом участке площадью 13,7 га планируется реализовать в течение 15 лет. Здесь планируется построить три 25-этажных дома, четыре 16-этажных домов и три 10-этажных домов.
Также запланировано строительство детского сада на 320 мест, школы на 1100 учеников, 5-этажного здания суда и 5-этажного паркинга. Образовательные учреждения будут построены за счет государственных программ.
В ходе реализации проекта комплексного развития территории здесь будет снесено 39 ветхих домов.
Общественные обсуждения продлятся до 25 сентября. Нижегородцы смогут вносить свои предложения и замечания в адрес комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений: adm@len.admgor.nnov.ru
Напомним, московский девелопер "Самолет" вложит 14 млрд рублей строительство жилого квартала по КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Также, что более 30 площадок КРТ находятся в разработке и реализации в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+