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Общество

Общественные обсуждения проекта застройки около улицы Самочкина стартовали в Нижнем Новгороде

19 сентября 2024 17:22  [7] Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Общественные обсуждения проекта застройки по механизму комплексного развития территории в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки в Ленинском районе стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.

Согласно информации, проект КРТ на этом участке площадью 13,7 га планируется реализовать в течение 15 лет. Здесь планируется построить три 25-этажных дома, четыре 16-этажных домов и три 10-этажных домов.

Также запланировано строительство детского сада на 320 мест, школы на 1100 учеников, 5-этажного здания суда и 5-этажного паркинга. Образовательные учреждения будут построены за счет государственных программ.

В ходе реализации проекта комплексного развития территории здесь будет снесено 39 ветхих домов.

Общественные обсуждения продлятся до 25 сентября. Нижегородцы смогут вносить свои предложения и замечания в адрес комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений: adm@len.admgor.nnov.ru

Напомним, московский девелопер "Самолет" вложит 14 млрд рублей строительство жилого квартала по КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Также, что более 30 площадок КРТ находятся в разработке и реализации в Нижегородской области.

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Теги:
КРТ Ленинский район
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