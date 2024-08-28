Новый механизм "обратной связи" с бизнесом запущен в Нижегородской области Бизнес

Новая онлайн-система обработки обращений бизнеса запущена в Нижегородской области. Наш регион вошёл в число 30 пилотных регионов России, где будет действовать новый инструмент Регионального инвестиционного стандарта.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что благодаря новой системе власти смогут оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес и с какими проблемами сталкиваются инвесторы на местах. Также "обратная связь" позволит улучшить деловой климат регионов.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, на платформе "обратной связи" портала "Госуслуги" внедрён новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по наиболее частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить быстрый ответ.

Через платформу "обратной связи" можно получить консультацию или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам и т.д.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе используется много различных форм "обратной связи" с бизнесом для понимания, какие точечные и системные проблемы есть у предпринимателей, какие меры поддержки им нужны. Новая онлайн-система позволит быстрее отвечать на вопросы бизнеса, а механизм контроля за качеством ответов станет удобнее.

Время ответа на простые консультации будет составлять не более 10 дней, а сложные вопросы займут до 30 дней.

Процедура подачи заявления практически полностью автоматизирована. Сначала система выводит сведения об организации, занесённые в "Госуслуги", затем появится форма для заполнения подробной информации в зависимости от вопроса. Есть возможность добавить и дополнительные сведения по желанию предпринимателей.

После получения ответа можно будет оценить, насколько он оказался качественным и полным. Если результат не устроит заявителя дважды, вопрос будет вынесен на рабочую группу при инвесткомитете под руководством замгубернатора Егора Полякова.

Планируется, что до 1 апреля 2025 года систему внедрят во всех региона страны.