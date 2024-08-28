Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2024 13:21  [76] Площадь тления на городецком полигоне ТБО сократилась до 1,5 га
18 сентября 2024 13:05  [96] Памятник руководителю Нижегородского театрального училища открыли на Бугровском кладбище
18 сентября 2024 12:20  [121] Строительство дороги для объезда стройки метро началось на Ванеева в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 12:02  [133] ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
18 сентября 2024 11:25  [129] Детский лагерь "Салют" не будут закрывать из-за пожара на полигоне ТБО в Городцком районе
18 сентября 2024 11:09  [141] ВТБ: 43% жителей Поволжья считают, что ошибки накоплений влияют на отношения в семье
18 сентября 2024 10:43  [147] "ТНС энерго НН" разъясняет, как обезопасить дачный дом от долгов
18 сентября 2024 10:03  [174] Золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах
18 сентября 2024 09:47  [173] Нижегородец оплатил свыше 900 тысяч долгов, чтобы не лишиться квартиры
18 сентября 2024 09:25  [190] Депутаты Гордумы обсудили программы благоустройства в Нижнем Новгороде
Общество

Площадь тления на городецком полигоне ТБО сократилась до 1,5 га

18 сентября 2024 13:21  [76] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Открытое горение на полигоне ТБО в Городецком муниципальном округе отсутствует, сообщили в пресс-службе облправительства.

Согласно информации, очаги активного тления наблюдаются на откосах по периметру третьей карты, общая площадь тления составляет не более 1,5 га.

Специалисты лаборатории ГБУ "Экология региона" и Центра гигиены и эпидемиологии Городца провели очередное исследование проб воздуха на содержание загрязняющих веществ в ряде населенных пунктов и на границе санитарно-защитной зоны полигона с юго-восточной стороны.

Поскольку анализ проб не показал превышения допустимых значений, принято решение о возобновлении очного обучения в Смольковской средней школе.

Сегодня ночью продолжалась отсыпка грунта для изоляции третьей карты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 сентября прибыл в Городец и провёл совещание по ситуации на мусорном полигоне.

"С руководством "Ситиматик" и профильным блоком регионального правительства определили технологию дальнейших работ: грунтом отсыпают 3,5 га, делают перемычку между 3-й и 2-й картами для подвоза грунта. Руководство полигона подтвердили, что к началу октября должны ликвидировать задымление, а до середины октября - ликвидировать все последствия", - рассказал глава региона по итогам совещания.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. Он охватил около 35 тысяч кв. метров территории свалки. Под руководством главы Городецкого района Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова рассказала об обнаружении нарушений в работе полигона под Городцом перед крупным пожаром.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район Пожар Свалки
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2024 11:25  [129] Детский лагерь "Салют" не будут закрывать из-за пожара на полигоне ТБО в Городцком районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph