Площадь тления на городецком полигоне ТБО сократилась до 1,5 га Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Открытое горение на полигоне ТБО в Городецком муниципальном округе отсутствует, сообщили в пресс-службе облправительства.

Согласно информации, очаги активного тления наблюдаются на откосах по периметру третьей карты, общая площадь тления составляет не более 1,5 га.

Специалисты лаборатории ГБУ "Экология региона" и Центра гигиены и эпидемиологии Городца провели очередное исследование проб воздуха на содержание загрязняющих веществ в ряде населенных пунктов и на границе санитарно-защитной зоны полигона с юго-восточной стороны.

Поскольку анализ проб не показал превышения допустимых значений, принято решение о возобновлении очного обучения в Смольковской средней школе.

Сегодня ночью продолжалась отсыпка грунта для изоляции третьей карты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 сентября прибыл в Городец и провёл совещание по ситуации на мусорном полигоне.

"С руководством "Ситиматик" и профильным блоком регионального правительства определили технологию дальнейших работ: грунтом отсыпают 3,5 га, делают перемычку между 3-й и 2-й картами для подвоза грунта. Руководство полигона подтвердили, что к началу октября должны ликвидировать задымление, а до середины октября - ликвидировать все последствия", - рассказал глава региона по итогам совещания.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. Он охватил около 35 тысяч кв. метров территории свалки. Под руководством главы Городецкого района Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова рассказала об обнаружении нарушений в работе полигона под Городцом перед крупным пожаром.