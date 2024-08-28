Горьковский автозавод претендует на премию правительства РФ в области качества Бизнес

Горьковский автозавод снова претендует на получение высшей награды в области делового совершенства и качества бизнес-процессов знание лауреата премии правительства РФ в области качества. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

В этом году предприятие успешно преодолело заочный этап и вышло на этап очного обследования. Эксперты уже посетили предприятия. В рамках визита они осмотрели основные производственные цеха и ознакомились со стратегией развития компании, которую представил президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин.

Управляющий директор автозавода Андрей Софонов отметил, что участие в премии даёт предприятию прекрасную возможность показать свои достижения в области технического и социального развития.

"Это компетентная оценка огромного труда нашего коллектива по всем направлениям деятельности. Мы хотим, чтобы новые поколения, которые придут на завод создавать продукты будущего, продолжили развивать наше предприятие и гордились им так же, как и мы", - сказал он.

В Роскачестве сообщили, что в рамках правительственной премии в области качества участники проходят диагностику бизнес-процессов с целью развития систем менеджмента качества, повышения эффективности работы организации.

"Это способствует повышению качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг, открывает новые возможности для роста и развития компаний", - указали в оргкомитете.

В премии уже приняли участие свыше 5 тысяч организаций страны. Претендентов на звание лауреатов и дипломантов утверждает Совет по присуждению премий правительства РФ в области качества, в который входят руководители основных министерств и ведомств страны, а также главы крупнейших деловых объединений.

Звание лауреата премии или дипломанта даются за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. ГАЗ является дипломантом премии 2021 и 2022 годов.