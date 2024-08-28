Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" временно ограничат 21 сентября

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В Нижнем Новгороде на территории возле стадиона будет временно запрещено движение транспорта.Ограничения будут действовать, в частности, по улице Бетанкура - на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной, по Волжской набережной - на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, по улице Совнаркомовской - на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской.
Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением спортивного мероприятия и будут действовать с 00:01 до 16:00 21 сентября.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что из-за ремонта теплотрассы на три дня будет перекрыт перекресток Бурнаковской и Коминтерна в Сормове.
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