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Общество

Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" временно ограничат 21 сентября

20 сентября 2024 12:47  [10] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на территории возле стадиона будет временно запрещено движение транспорта.

Ограничения будут действовать, в частности, по улице Бетанкура - на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной, по Волжской набережной - на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, по улице Совнаркомовской - на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

Как сообщает пресс-служба администрации города,  ограничения связаны с проведением спортивного мероприятия и будут действовать с 00:01 до 16:00 21 сентября.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта теплотрассы на три дня будет перекрыт перекресток Бурнаковской и Коминтерна  в Сормове.

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Теги:
движение Спорт Транспорт
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