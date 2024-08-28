Департамент развития предпринимательства проведёт "горячую линию" 23 сентября

Департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода 23 сентября (понедельник) проведёт "горячую телефонную линию". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента по вопросам оказания финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности в Нижнем Новгороде в 2024 году.
Горячая линия будет открыта с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: 8 (831) 435-58-43.
Ранее нижегородских предпринимателей пригласили пройти опрос о размещении НТО в регионе.
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