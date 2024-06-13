Основы предпринимательской деятельности освоили свыше 30 нижегородцев Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 30 нижегородцев прошли обучение основам предпринимательской деятельности. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, учебный процесс по этому направлению проводит региональный центр "Мой бизнес".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на открытие своего дела можно получить социальный контракт в размере до 350 тысяч рублей.

Претенденты на субсидию должны предоставить в министерство социальной политики комплект документов и подготовить бизнес-план. Кроме того, с начала этого года кандидаты должны пройти проверку предпринимательских компетенций на платформе МСП.РФ. Если с первого раза пройти тест не получится, центр "Мой бизнес" предоставит второй шанс. После прохождения обучения основам предпринимательской деятельности, которое проходит в формате онлайн, тестирование можно пройти ещё раз.

Во время курса нижегородцы получат базовые знания о юридических и правовых особенностях ведения бизнеса, бухгалтерском учёте и налогообложении. После завершения программы заявитель получит сертификат о прохождении обучения, который предъявляется в орган соцзащиты в составе комплекта документов.

В региональном Минпромторге отмечают, что сотрудники центра "Мой бизнес" оказывают помощь на всех подготовительных этапах заключения соцконтракта : консультируют по составлению заявки и написанию бизнес-плана. Помимо этого, на платформе Мойбизнес52.рф работает онлайн-конструктор. С его помощью компании могут самостоятельно разрабатывать проекты будущего предприятия, анализировать финансовые показатели и выбирать оптимальные формы ведения бизнеса.

Для того, чтобы пройти курс, нужно подать заявку на платформе МСП.РФ.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что число бесплатных регистраций бизнеса нижегородских предпринимателей выросло на треть.