Центр военно-патриотического воспитания будет носить имя Максима Настина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Городской Центр военно-патриотического воспитания в Нижнем Новгороде предложили назвать именем героически погибшего на СВО Максима Настина. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с такой инициативой выступили воспитанники лагеря "Хочу стать десантником".

Школьником Максим Настин трижды проводил своё лето в лагере, потом вернулся туда уже командиром.

Мэр Юрий Шалабаев идею поддержал.

"Сегодня ребята, воспитанники лагеря и друзья Максима, обратились ко мне с предложением назвать его именем Центр военно-патриотического воспитания, который мы организовали по их просьбам почти два года назад. Безусловно, это нужно сделать, чтобы молодые нижегородцы знали о подвигах, которые совершают их сверстники, и помнили о них – о героях, которые живут в наше время", - отметил Юрий Шалабаев.

Юрий Шалабаева вручил родителям Максима Орден Мужества, которым посмертно наградил нижегородского героя президент России.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев оценил качество питания в школьных столовых Сормовского района.