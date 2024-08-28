Центр военно-патриотического воспитания будет носить имя Максима Настина

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Городской Центр военно-патриотического воспитания в Нижнем Новгороде предложили назвать именем героически погибшего на СВО Максима Настина. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с такой инициативой выступили воспитанники лагеря "Хочу стать десантником".
Школьником Максим Настин трижды проводил своё лето в лагере, потом вернулся туда уже командиром.Мэр Юрий Шалабаев идею поддержал.
"Сегодня ребята, воспитанники лагеря и друзья Максима, обратились ко мне с предложением назвать его именем Центр военно-патриотического воспитания, который мы организовали по их просьбам почти два года назад. Безусловно, это нужно сделать, чтобы молодые нижегородцы знали о подвигах, которые совершают их сверстники, и помнили о них – о героях, которые живут в наше время", - отметил Юрий Шалабаев.
Юрий Шалабаева вручил родителям Максима Орден Мужества, которым посмертно наградил нижегородского героя президент России.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев оценил качество питания в школьных столовых Сормовского района.
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