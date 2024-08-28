Юрий Шалабаев оценил качество питания в школьных столовых Сормовского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с учениками оценил качество питания в нижегородских школах.

Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр также проверил ремонтные работы в школьных столовых и модернизации пищеблоков в школах №78 и №77. В каждой школе Юрий Шалабаев продегустировал первое, второе и компот.

"Везде понравилось, еда горячая. Специально уточнил у детей, насколько еда отличается от обычной. Не сделали ли для нашего визита исключение? Дети подтвердили, что вкус блюд не отличается от традиционного", - отметил Юрий Шалабаев.

Мэр также обсудил с учениками работу системы "Лобачевский", благодаря которой любой школьник при помощи QR-кода, который размещен в столовых, может оставить свой отзыв на блюдо в меню. Кроме того, Юрий Шалабаев ознакомился с тем, как оборудованы пищеблоки. В прошлом году в Нижнем Новгороде модернизировали 53 пищеблока. В этом году еще 47. На следующей год в планах провести ремонт ещё более чем в 50 школах.

По словам руководителя "Дирекции по организации питания" Евгения Порохового, в этом году в школьном меню появились новые блюда: митболы, борщ краснодарский, суп с мясом и чечевицей и много других блюд. Все они включены в четырехнедельное меню, с которым можно ознакомиться на сайте школы, на сайте дирекции и в ее соцсетях.

Ранее сообщалось, что новая логистическая модель по доставке продуктов в школы будет запущена в Нижнем Новгороде.