Прием заявок на Всероссийский конкурс рационализаторства продлили до 18 октября

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Организаторы Всероссийского конкурса массового рационализаторства продлили прием заявок до 18 октября.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, второй год подряд конкурс проводит Агентство развития профессий и навыков в рамках национального проекта "Производительность труда" при поддержке Минэкономразвития России и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Подать заявки на конкурс могут компании-участники нацпроекта "Производительность труда" и предприятия, которые развивают рационализаторскую деятельность на производстве самостоятельно. Номинации конкурса предусмотрены как для опытных, так и для начинающих рационализаторов.
Конкурс направлен на выявление лучших рационализаторских предложений, которые помогут повысить производительности труда, улучшить рабочие условия и развитие профессионального потенциала сотрудников различных отраслевых предприятий страны.
В прошлом году в соревновании приняли участие более 1,5 тысячи человек из 120 компаний, которые внесли 4,6 тысячи рационализаторских предложений. Осенью призеры отправятся в Екатеринбург на торжественную церемонию награждения в рамках Кубка производительности и рационализации. Все конкурсанты получат сертификаты участников и доступ к обучающим материалам по развитию рационализаторских навыков.
Регистрация и более подробная информация об участии, номинациях, сроках проведения и обучающей программе доступна на сайте конкурса.
Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что три нижегородские компании стали участниками конкурса "Лучшие практики наставничества"
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