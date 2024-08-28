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Экономика

Прием заявок на Всероссийский конкурс рационализаторства продлили до 18 октября

20 сентября 2024 16:51  [118] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Организаторы Всероссийского конкурса массового рационализаторства продлили прием заявок до 18 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, второй год подряд конкурс проводит Агентство развития профессий и навыков в рамках национального проекта "Производительность труда" при поддержке Минэкономразвития России и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Подать заявки на конкурс могут компании-участники нацпроекта "Производительность труда" и предприятия, которые развивают рационализаторскую деятельность на производстве самостоятельно. Номинации конкурса предусмотрены как для опытных, так и  для начинающих рационализаторов. 

Конкурс направлен на выявление лучших рационализаторских предложений, которые помогут повысить производительности труда, улучшить рабочие условия и развитие профессионального потенциала сотрудников различных отраслевых предприятий страны.

В прошлом году в соревновании приняли участие более 1,5 тысячи человек из 120 компаний, которые внесли 4,6 тысячи рационализаторских предложений. Осенью призеры отправятся в Екатеринбург на торжественную церемонию награждения в рамках Кубка производительности и рационализации. Все конкурсанты получат сертификаты участников и доступ к обучающим материалам по развитию рационализаторских навыков.

Регистрация и более подробная информация об участии, номинациях, сроках проведения и обучающей программе доступна на сайте конкурса.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".  Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что три нижегородские компании стали участниками конкурса "Лучшие практики наставничества"

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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