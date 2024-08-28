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Бизнес

Выработка на предприятиях-участниках нацпроекта "Производительность труда" выросла на 43%

19 сентября 2024 13:44  [95] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На 43% увеличилась выработка на пилотных участках нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" за пять лет его действия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, до момента вступления региона в национальный проект "Производительность труда" в 2019 году Нижегородская область накопила значительный опыт в оптимизации производственных процессов. В регионе были реализованы пилотные проекты "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и "Эффективный регион".

В настоящее время в Нижегородской области 263 предприятия участвуют в нацпроекте при плановом показателе в 205 компаний. 

Важным моментом для поддержки нижегородских предприятий стало создание Регионального центра компетенций (РЦК) —  одного из первых в стране. Эксперты Регионального и Федерального центров компетенций проводят обучение сотрудников современным методам бережливого производства, а также внедряют лучшие практики для повышения производительности. Благодаря работе экспертов на предприятиях-участниках нацпроекта выработка выросла в среднем на 43%.

На данный момент решением президента РФ национальный проект "Производительность труда" продлен до 2030 года. С 2025 года он войдет в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в качестве соответствующего федерального проекта. Его реализация будет продолжена на территории Нижегородской области.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".  Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 200 сотрудников нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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