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Общество

Нижегородские СМИ получили награды крупнейшего форума современной журналистики

22 сентября 2024 18:33  [69] Общество
фото: Нижегородская правда

фото: Нижегородская правда

Нижегородские СМИ получили награды крупнейшего форума современной журналистики. Об этом сообщает pravda-nn.ru Согласно информации, нижегородских журналистов наградили на форуме современной журналистики "Вся Россия-2024", который проходит в Сочи. Это крупнейшее ежегодное мероприятие, где собираются представители мирового медиасообщества для обсуждения актуальных вопросов отрасли. В этом году его участниками стали более тысячи журналистов из всех регионов России и многих стран мира. Сегодня на форуме подвели итоги профессионального творческого конкурса. Нижегородские журналисты стали победителями в трёх номинациях. Газета "Нижегородская правда" заняла первое место в номинации "Лучшая группа (аккаунт) СМИ в социальных сетях, мессенджерах". Газета "Бор сегодня" получила награду в номинации "Лучшая авторская программа/публикация" за очерк "В небе навсегда". Союз журналистов Нижегородской области и Нижегородский областной информационный центр отмечены дипломом за лучший стенд на выставочной площадке форума "Вся Россия-2024". Как сообщалось ранее, два журналиста "Нижегородского областного информационного центра" стали дипломантами всероссийского конкурса.

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