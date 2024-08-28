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Общество

"АвтоВАЗ" запустит производство российского электромобиля e-Largus

23 сентября 2024 07:34  [111] Общество

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Концерн "АвтоВАЗ" в конце сентября планирует запустить производство российского электромобиля e-Largus. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергея Громака.

Производство новой модели будет запущено на заводе в Ижевске. Информация о сроках запуска продаж и стоимости пока не озвучивалась, но ранее предполагалось, что цена на авто будет на 20-30% выше, чем на бензиновый Largus.

Согласно данным. опубликованным на сайте "АвтоВАЗа", пятиместный Largus универсал будет иметь запас хода 400 км с максимальной скоростью в 145 км/ч, которая будет ограничена электроникой. Говорится, что он адаптирован для российских климатических условий. При этом уже на первом этапе производства локализация компонентов автомобиля превысит 50%.

Lada e-Largus станет первым российским электромобилем с отечественной батареей. В планах компании выпускать как пассажирские, так и коммерческие универсалы, которые будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью.

Стоит отметить, что старт производства опытной партии был запланирован на декабрь 2024 года.

Напомним, "АвтоВАЗ" также в сентябре запустит производство автомобилей премиум-класса Lada Aura на платформе Lada Vesta. Новинка встанет на конвейер основного завода в Тольятти. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и АКП. Салон будет выполнен в натуральной коже российского производства. Стоимость новинки эксперты оценивают в 3 млн рублей.

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Теги:
Автомобили Автопром
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