Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore, а также скачивание отечественных программ, платежи и другие функции. Законопроект внесён в Госдуму группой сенаторов и депутатов от всех пяти фракций. Об этом сообщает ТАСС.

По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен только App Store, и альтернативные магазины не предусмотрены. Но для отдельных государств сделаны исключения: в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Евросоюзе. При этом в России из-за санкций недоступны некоторые встроенные функции, в том числе платежи через Apple Pay.

Как отмечают авторы законопроекта, документ запрещает "дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store" и направлен на то, чтобы ускорить появление RuStore на iOS.

Согласно инициативе, при использовании и продаже в РФ техники с предустановленным программным обеспечением (ПО) потребителю должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также проводить в них платежи. Ограничения на установку российских приложений или самого RuStore запрещается.

В случае принятия закона Apple понадобится определённое время на выполнение требований, поэтому вступление законопроекта в силу запланировано на 1 сентября 2025 года.