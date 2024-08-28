Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2024 08:38  [26] Следующая перепись населения в России пройдёт в 2030 году в цифровом формате
23 сентября 2024 08:00  [76] Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore
23 сентября 2024 07:34  [110] "АвтоВАЗ" запустит производство российского электромобиля e-Largus
23 сентября 2024 07:15  [173] Перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения
22 сентября 2024 18:33  [349] Нижегородские СМИ получили награды крупнейшего форума современной журналистики
22 сентября 2024 15:37  [340] Областной этап конкурса МЧС "Вертикальный вызов" прошел в Дзержинске
22 сентября 2024 13:56  [337] Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 17 октября
21 сентября 2024 17:33  [658] Масштабное историческое граффити появилось на Зеленском съезде
21 сентября 2024 16:39  [545] Глеб Никитин поздравил жителей Балахны с юбилеем
21 сентября 2024 13:05  [538] Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%
Общество

Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore

23 сентября 2024 08:00  [76] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore, а также скачивание отечественных программ, платежи и другие функции. Законопроект внесён в Госдуму группой сенаторов и депутатов от всех пяти фракций. Об этом сообщает ТАСС.

По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен только App Store, и альтернативные магазины не предусмотрены. Но для отдельных государств сделаны исключения: в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Евросоюзе. При этом в России из-за санкций недоступны некоторые встроенные функции, в том числе платежи через Apple Pay.

Как отмечают авторы законопроекта, документ запрещает "дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store" и направлен на то, чтобы ускорить появление RuStore на iOS.

Согласно инициативе, при использовании и продаже в РФ техники с предустановленным программным обеспечением (ПО) потребителю должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также проводить в них платежи. Ограничения на установку российских приложений или самого RuStore запрещается.

В случае принятия закона Apple понадобится определённое время на выполнение требований, поэтому вступление законопроекта в силу запланировано на 1 сентября 2025 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph