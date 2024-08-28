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Спорт

ФК "Пари НН" проиграл московскому "Локомотиву 1:3

23 сентября 2024 09:20  [82] Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" в 9 туре Российской премьер-лиги проиграл на своем стадионе "Локомотиву" из Москвы со счетом 1:3. Как сообщает fcnn.ru, единственный мяч у нижегородцев в этом матче забил уругвайский легионер Хуан Боселли.

После игры главный тренер "Пари НН" Саша Илич подчеркнул, что команда должна была набрать гораздо больше очков с начала турнира. Он также отметил, что готов к возможной отставке.

По данным портала championat.com, в случае увольнения Илича сумма неустойки для наставника "горожан" составит 300 тыс.евро.

После 9 туров ФК "Пари НН" набрал 7 очков и занимает 12 место в МИР РПЛ. Команда не побеждала с начала августа.

Свой следующий матч в турнире ФК "Пари НН" проведет 27 сентября в гостях против "Оренбурга".

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" сыграл вничью с воронежским "Факелом".

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Теги:
Футбол
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