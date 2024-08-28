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Общество

Погода в Нижегородской области на этой неделе качнётся от заморозков до летних температур

23 сентября 2024 09:41  [80] Общество

Фото: Светлана Шуга

Сегодня ночью летний месяц сентябрь "выкинул коленце": местами в Нижегородской области ударили заморозки, что стало точкой отсчёта для метеорологической осени.

Причём по прогнозам метеорологов, в предстоящие две ночи ситуация повторится. Так, по данным нижегородского Гидрометцентра, в ночное и утреннее время с 23 по 25 сентября местами по региону прогнозируются заморозки 0...-1°, а 24 сентября местами в воздухе до -2°, на поверхности почвы до -3°. В таких условиях листва начнёт стремительно терять свой зелёный пигмент и окрашиваться в осенние краски

Над Центральной Россией господствует скандинавский антициклон, который сохранит солнечную и сухую погоду, а значит вслед за заморозками придёт и настоящее "бабье лето" - и уже днём в среду в наш регион вернутся летние температуры.

В понедельник при преимущественно солнечной погоде будет довольно прохладно: +11…+13°, ветер северо-западный, до 3 м//с. Вечером ветер стихнет до штиля, но и температура опустится до 0...+5°

Во вторник будет малооблачно, после холодной ночи днём благодаря южному ветру потеплеет до +16°, а в среду ожидается солнечная летняя погода и пик потепления: под утро +5…+10°, днем +18…+21°.

В четверг и в пятницу лето продолжится: ночью воздух не будет остывать ниже +10…+13°, а днём столбики термометров будут показывать +20...+22°. В этих условиях на территории нижегородской области сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

При этом в пятницу значительно усилится южный вечер - до 5-6 м/с, и уже в субботу атмосферный фронт накроет регион многослойными облаками, зарядят освежающие дожди.

В выходные при пасмурной погоде температура сохранится в пределах +16...+20° - и начнётся настоящая золотая осень.

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Теги:
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