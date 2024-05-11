Мобильное приложение "Госуслуги. Нижегородская область" запустили в регионе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области с 14 мая могут пользоваться мобильным приложением "Госуслуги. Нижегородская область". Как сообщает пресс-служба правительства региона, через мобильную версию портала можно направить электронные заявления на получение государственных и муниципальных услуг, мониторить ход их исполнения через "Личный кабинет заявителя". Кроме того, как и в основной версии, в поиске необходимых услуг в мобильном приложении помогает интеллектуальный чат-бот.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, в мобильной версии пользователям доступен весь функционал основного портала – это порядка двух тысяч государственных и муниципальных услуг.

"Цифровой сервис соответствует запросам пользователей. Уведомления приходят в личный кабинет, а также в формате push-сообщений, что позволит нижегородцам не пропустить важные сообщения от сервиса", - отметил Егор Поляков.

Отмечается, что мобильное приложение "Госуслуги Нижегородская область" доступно для Android и IOS.

Напомним, что в марте текущего года был запущен обновленный портал региональных государственных услуг. Развитие портала "Госуслуги" способствует решению задач нацпроекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что сервис знакомств предложили создать на портале "Госуслуги".

Кроме того, ранее сообщалось, что около 102 тысяч нижегородцев стали пользователями сервиса "Госуслуги.Дом".