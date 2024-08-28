Одиннадцать автобусов возобновили движение по улице Белинского Общество

Одиннадцать автобусов и маршрутных такси возобновили движение по улице Белинского в Нижнем Новгороде с 23 сентября. Об этом сообщается в официальной группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в соцсети ВКонтакте.

Автобусы возобновили движение после открытия перекрёстка улиц Белинского и Ошарской.

"С сегодняшнего дня автобусы А-2, А-16, А-17, А-20, А-27, А-28, А-41, А-68, А-92 и маршрутки Т-83, Т-57 следуют по улице Белинского в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться до конца 2024 года. Здесь планируется заменить в общей сложности около 7 км трамвайных путей.