Инвестиции бизнеса в ИТ-технологии в РФ выросли на 150% Экономика

Инвестиции бизнеса в основной капитал в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в I квартале текущего года выросли на 150%, сообщает ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что, несмотря на вызовы, существующие в настоящее время, российские производители электроники инвестируют средства в научные разработки, запускают новые проекты по всей стране.

"Более того, отечественные заводы сегодня поставляют продукцию не только государственным заказчикам, но и частным предприятиям, и рядовым потребителям. Сегодня на полках магазинов и на витринах маркетплейсов стали появляться российские ноутбуки, мониторы, планшеты и другая техника. Не все они еще полностью созданы здесь с нуля. Но имеют уже значимую отечественную технологическую составляющую", - сказал глава российского правительства.

Ранее сообщалось, что китайской делегации представили инвестиционный потенциал Нижегородской области.