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Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в двух ИТ-конкурсах

23 сентября 2024 14:04  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцев приглашают к участию в ИТ-конкурсах "IT-Планета Профессионалы 2024" и "Активное IT-образование 2024".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, чемпионат "IT-Планета Профессионалы" нацелен на оптыных ИТ-специалистов. Участники смогут раскрыть свои способности в нескольких категориях на выбор: конкурс прикладного программирования или работа с системой управления базами данных. По результатам отборочных туров в финал пройдут 45 участников, которые в декабре отправятся в Москву. Девять победителей получат денежное вознаграждение. Общий призовой фонд чемпионата составляет 3 млн рублей.

В конкурсе "Активное IT-образование 2024" смогут принять участие наставники и педагоги организаций высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. В рамках мероприятия они должны будут организовать процесс обучения своих студентов и стажеров по различным образовательным траекториям в рамках чемпионата "IT-Планета Профессионалы 2024". По итогам будут награждены 10 участников. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. 

Для участия в конкурсах необходима регистрация. Её можно пройти  до 30 ноября 2024 года. Отборочные этапы чемпионата и открытого конкурса пройдут в онлайн-формате, а участие в конкурсе - бесплатное.

Напомним, что ускоренное внедрение цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

Ранее сообщалось, что нижегородские студенты могут получить ИТ-образование в рамках проекта "Цифровые кафедры".

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Теги:
IT IT-специалисты Конкурсы
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