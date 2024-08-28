Нижегородские студенты могут получить ИТ-образование в рамках проекта "Цифровые кафедры" Общество

Фото: Илья Мишахин

У нижегородских студентов появилась возможность получить дополнительное ИТ-образование в рамках проекта "Цифровые кафедры".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в новом учебном году в проекте принимают участие 106 российских вузов. Для желающих получить дополнительную ИТ-квалификацию откроется более 174,5 тысячи мест. В Нижегородской области "цифровые кафедры" есть в ННГУ им. Н.И.Лобачевского и НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, обучение в рамках проекта "Цифровые кафедры" дает возможность во время учебы освоить дополнительные знания в будущей профессии.

"Такая практика занимает не менее 60% учебного времени. Это в том числе занятия "в цеху", то есть в среде ИТ-компаний-партнеров проекта. По окончании обучения студенты получат дипломы о профпереподготовке. "Цифровые кафедры" способствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в рамках подготовки новых ИТ-кадров для региона и страны", - рассказал Александр Синелобов.

Преподавателями "цифровых кафедр" являются представители Ростелекома, Сбера, Яндекса, VK, Росатома, РЖД и других компаний. У студентов есть возможность освоить VR-технологии в здравоохранении, цифровое моделирование энергетических систем, умные технологии в машиностроении, а также анализ данных в финансово-экономической сфере и роботизированные системы в сельском хозяйстве.

Пройти обучение могут студенты 2-4 курса бакалавриата и 2-5 курса специалитета, магистратуры не ИТ-профиля и ординатуры. Средняя продолжительность курса — 10 месяцев. Подать заявку на поступление можно до 30 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские IТ-компании могут получить компенсацию в 50% на разработку отечественного ПО.