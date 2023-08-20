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Общество

Строительство 12 общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК" ведется в Нижнем Новгороде

14 сентября 2023 17:39  [134] Общество

Фото: Кира Мишина

Строительство 12 из 18 общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК" ведется в Нижнем Новгороде на улице Большие овраги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на стройплощадке уже выполнены свайные поля у шести корпусов гостиницы, началось возведение стен еще пяти корпусов. Общая готовность по всем объектам первого этапа составляет 13%.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, прилегающая к кампусу территория будет трансформирована в квартал высоких технологий "1221", в котором будут построены офисы и пространства для IT-компаний, что позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест.

Руководитель АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников отметил, что будущий кампус позволит удвоить выпуск IT-специалистов и сократить дефицит кадров в отрасли.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги.

Также летом текущего года стало известно, что в нижегородском IT-кампусе "Неймарк" будет доступно минимум семь научных направлений подготовки.

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Теги:
IT Строительство
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