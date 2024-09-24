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Экономика

Доходы областного бюджета будут увеличены почти на 3,7 млрд рублей

24 сентября 2024 13:06  [88] Экономика

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить более чем на 3,7 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитета нижегородского Заксобрания по бюджету и налогам.

Почти на 2,1 млрд рублей пополнится казна региона за счет роста поступлений от НДФЛ в связи с прогнозируемым увеличением фонда оплаты труда и с учетом фактических поступлений налога.

"В экономике региона активно растет заработная плата трудящихся, поэтому мы вновь увеличиваем поступления налога на доходы физических лиц. Данные дополнительные доходы мы закладываем в областном бюджете и определяем направления их расходования. Профильный комитет рекомендовал принять законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год и плановый период в двух чтениях на заседании Заксобрания 26 сентября", - рассказал председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"Дополнительные расходы областного бюджета будут направлены на решение приоритетных социальных задач: повышение зарплаты бюджетникам – воспитателям, учителям, медикам, строительство социальных объектов, дорожно-транспортную отрасль", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Так, на увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы предлагается направить более 354 млн рублей. На предоставление субсидии бюджету городского округа Арзамас на строительство школы на 1500 мест по ул.1 Мая предлагается выделить 104,4 млн рублей.

Бюджету Нижнего Новгорода предложено предоставить субсидию в сумме около 460 млн рублей на оснащение объектов метрополитена техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Ассигнования дорожного фонда будут увеличены почти на 380 млн рублей за счет поступлений по штрафам.

Кроме того, промышленным предприятиям планируется предоставить субсидии на общую сумму 150 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования, и с уплатой процентов по кредитным договорам, заключенным на осуществление расходов на инвестиции и оборотные средства.

Ранее сообщалось, что доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода 2024 года будут увеличены на 1,5 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Налоги
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