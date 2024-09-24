Два ОКН в Городце выставлены на торги для их восстановления инвесторами

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Дом Тряпкина

Дом Тряпкина

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

КП "Дом НН" объявило торги для продажи дома №4 по улице Кубышева и дома №18 по Кировскому съезду в Городце, которые являются объектами культурного наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Дом №18 на Кировском съезде был построен в конце XIX века в стиле поздней провинциальной эклектики. У здания практически полностью сохранился фасад и внутренняя планировка. Дом связан с деятельностью городецких торговых династий Облаевых, Сотиных, Шадриных, Митюковых, Лапшиных и Лемеховых. В советское время и до 1992 года здесь располагался "Детский мир", а до 2000 года – магазин.

Начальная цена торгов составляет 2,3 млн рублей.

Дом Тряпкина на улице Куйбышева, 4 был построен в конце XVIII века – начале XIX века и является одним из самых старых жилых домов Городца. В начале ХХ века домом владел городецкий купец, пароходчик, хлеботорговец и благотворитель Тряпкин. В 1918 году дом национализировали, в нем располагались жилые квартиры. Ремонтно-реставрационные работы здесь не производились.

Начальная цена - 4 млн рублей.

"Эти памятники архитектуры после реставрации инвесторы могут использовать для офисов, жилья, гостиниц и гостевых домов. Максимальный срок реставрации по условиям договоров купли-продажи составляет три года", - пояснил Поляков.

Итоги аукционов планируется подвести 25 октября.

Напомним, усадьбу Разумовой XIX века выставили на продажу в Ветлуге за 1 рубль.

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Теги:
Аукцион ОКН
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