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Общество

Юрий Шалабаев проверил ремонт тротуаров в Советском районе 

25 сентября 2024 18:29  [73] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев вместе с жителями Советского района проверил ремонт тротуаров. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, горожане ранее просили заменить старое покрытие и обустроить парковочные карманы для автомобилей. 

По словам Юрия Шалабаева, подрядчик ведет работы на пяти участках общей протяженностью более 700 метров.  Рабочие уже расширили пешеходную зону и обустроили парковочные места. При этом есть небольшие замечания, которые не влияют на эксплуатацию. Также мэр отметил, что по просьбе местных жителей дано поручение профильному департаменту подготовить проект по установке допсветофора на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых.

Уже завершены ремонтные работы тротуаров на участках по улице Белинского: от улицы Тверской до улицы Ломоносова на участке от дома №33/12 по улице Белинского до пересечения с улицей Ашхабадской, от пересечения с улицы Ашхабадской до пересечения с улицей Ломоносова, от дома №85 по улице Белинского до пересечения с улицей Тунгусской и у дома №93а по улице Белинского.  

Также на ряде участков по ул. Белинского уже начаты работы по благоустройству.

Ранее сообщалось, что более 180 новых световых опор установят в Московском районе по просьбам жителей.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Ремонтные работы
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