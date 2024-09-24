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Общество

Более 180 новых световых установят в Московском районе по просьбам жителей

25 сентября 2024 09:12  [9] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На улицах Московского района Нижнего Новгорода по обращениям жителей дополнительно установят 186 новых световых опор. Как сообщил глава районной администрации Владимир Кропотин, план на установку световых опор составлен на основании обращений граждан.

По Владимира Кропотина, на Московском шоссе дополнительно появятся 91 опора, на улице Страж Революции установят 34 опоры, а на улице 50-летия Победы – 21.  Кроме того, установку осветительных опор согласно проекту также выполнят на улицах Александра Люкина, Евгения Никонова, Героя Рябцева и Павла Орлова.

Ранее сообщалось, что в Московском районе по проекту ФКГС благоустроили более 20 общественных пространств. 

Также сообщалось, что пять монументов героям Великой Отечественной войны отремонтируют в Московском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городское хозяйство Московский район освещение
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