"НЕЙМАРК" и Сбер запустят программу профобразования по продакт-менеджменту Общество

Нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и Сбер запустят программу дополнительного профессионального образования в сфере продакт-менеджмента. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Согласно информации, стороны заключили сетевой договор о реализации программы "Разработка и управление продуктом. Всё, что нужно знать PO junior+". Запуск программы запланирован до конца текущего года.

Директор Проектного офиса ИТ-Кампуса "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников отметил, что дополнительное образование в сфере продакт-менеджмента — это инвестиция в будущее, которая не только повышает личную ценность на рынке труда, но и обеспечивает необходимый кадровый резерв для динамично развивающейся ИТ-индустрии.

"Важно, что по итогам прохождения курса слушателю будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца от ИТ-кампуса НЕЙМАРК", - добавил Черепенников.

Как стало известно, стороны будут совместно готовить обучающихся по направлениям исследования рынка и анализа пользователей, разработки и управления продуктом, продуктовой аналитики и управления командой.

Особо отмечается, что дя слушателей программы ДПО предусмотрена возможность трудоустройства в Сбере, участия в практиках и проектной деятельности.

Руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова рассказала, что этот совместный интенсив подойдёт начинающим продуктовым менеджерам, студентам профильных направлений и тем, кто переходит в эту сферу из смежных профессий.

Подробнее ознакомиться с программой и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://neimark-it.ru/productdpo.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде является частью нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утверждённого президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодёжи в науку, повышение вовлечённости профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере.