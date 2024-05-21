Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 мая 2024 09:46  [71] Новый рентген-аппарат установили в Семёновской ЦРБ по нацпроекту
31 мая 2024 09:27  [99] "НЕЙМАРК" и ННГУ будут готовить кадры для микроэлектронной промышленности
30 мая 2024 18:32  [357] Около 1700 нижегородцев обратились к уполномоченному по правам ребенка
30 мая 2024 18:14  [673] Парк 1 Мая в Нижнем Новгороде временно закроют на следующей неделе
30 мая 2024 17:58  [240] Два нижегородских проекта завоевали награды премии Silver Mercury
30 мая 2024 17:42  [240] Нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам
30 мая 2024 17:20  [263] Андрей Клещев возглавил Союз журналистов Нижегородской области
30 мая 2024 17:14  [231] Укрепляя традиции добрососедства: в Нижнем Новгороде проходят мероприятия, посвященные Дню соседей
30 мая 2024 16:55  [235] Штрафы за нарушение ночной продажи алкоголя в общепите составят до 150 тысяч рублей
30 мая 2024 16:29  [263] Александр Прудник: "Самосознание нижегородцев формировалось образом Волги и без него существовать не сможет"
Общество

"НЕЙМАРК" и ННГУ будут готовить кадры для микроэлектронной промышленности

31 мая 2024 09:27  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГУ им. Н.И. Лобачевского подписали соглашение о запуске совместной программы бакалавриата "Cопряжённое проектирование программного и аппаратного обеспечения", в рамках которого будут совместно готовить специалистов для микроэлектронной промышленности. Приём студентов на обучение стартует в 2025 году.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, соглашение подписано в рамках стратсессии Министерства науки и высшего образования РФ "Формирование продуктовых проектов кампуса".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что региональные и федеральные компании уже проявили заинтересованность в выпускниках данной программы.

"Сотрудничество между образовательными организациями и реальным сектором экономики позволит не только повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда, но и приведёт к росту инновационной активности, увеличению объёма научных исследований в области программирования и аппаратного обеспечения, привлечению инвестиций в ИТ-сферу", — прокомментировал галдава региона.

Программа должна объединить образовательную базу в области программирования и инженерии, что позволит выпускникам успешно работать в сфере разработки сложных технических систем. На выходе будут готовы высококвалифицированные специалисты, владеющие низкоуровневым программированием на стыке "железа" и "софта", благодаря чему российская микроэлектронная промышленность сможет покрыть дефицит кадров.

Выпускники новой программы смогут работать в сфере микроэлектроники, информационных технологий, машиностроения, автопрома и авиапрома.

"По отдельности таких специалистов выпускают, но в разных вузах или на разных программах. Совместно с ННГУ мы объединим данные направления в одно и будем выпускать универсального сотрудника", — подчеркнул директор "Проектного офиса ИТ-кампуса НЕЙМАРК" Валерий Черепенников.

"Сотрудничество в рамках ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" усиливает наши возможности и даёт синергетический эффект. Перед нами стоят большие вызовы и задачи, связанные с обеспечением технологического суверенитета России. Это общие задачи для всех нас. И решать их необходимо вместе, объединяя ресурсы. В этом залог успеха", — отметил ректор ННГУ Олег Трофимов.

Стоит отметить, что это уже третья сетевая программа высшего образования в регионе, которую "НЕЙМАРК" запускает совместно с вузами-партнёрами. В феврале 2024 года в сотрудничестве с нижегородским кампусом НИУ ВШЭ стартовала программа бакалавриата "Технологии искусственного и дополненного интеллекта". В мае 2024 года в рамках "ЦИПРа" был подписан договор о реализации программы специалитета "Информационная безопасность автоматизированных систем" с НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Изучать обе программы студенты начнут уже в 2024 году.

Напомним, что проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утверждённого президентом России Владимиром Путиным.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Образование Технологии
Поделиться:
Новости по теме
24 мая 2024 12:16  [681] Республика Куба присоединилась к проекту развития ИТ-кампуса "НЕЙМАРК"
24 мая 2024 11:07  [574] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и "Ростелеком-ЦОД" будут готовить специалистов в ИТ-сфере
23 мая 2024 11:36  [606] Специалистов по кибербезопасности будут готовить ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НГТУ
22 мая 2024 16:17  [594] Фирма "1С" стала партнёром ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" в части подготовки специалистов
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph