"НЕЙМАРК" и ННГУ будут готовить кадры для микроэлектронной промышленности Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГУ им. Н.И. Лобачевского подписали соглашение о запуске совместной программы бакалавриата "Cопряжённое проектирование программного и аппаратного обеспечения", в рамках которого будут совместно готовить специалистов для микроэлектронной промышленности. Приём студентов на обучение стартует в 2025 году.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, соглашение подписано в рамках стратсессии Министерства науки и высшего образования РФ "Формирование продуктовых проектов кампуса".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что региональные и федеральные компании уже проявили заинтересованность в выпускниках данной программы.

"Сотрудничество между образовательными организациями и реальным сектором экономики позволит не только повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда, но и приведёт к росту инновационной активности, увеличению объёма научных исследований в области программирования и аппаратного обеспечения, привлечению инвестиций в ИТ-сферу", — прокомментировал галдава региона.

Программа должна объединить образовательную базу в области программирования и инженерии, что позволит выпускникам успешно работать в сфере разработки сложных технических систем. На выходе будут готовы высококвалифицированные специалисты, владеющие низкоуровневым программированием на стыке "железа" и "софта", благодаря чему российская микроэлектронная промышленность сможет покрыть дефицит кадров.

Выпускники новой программы смогут работать в сфере микроэлектроники, информационных технологий, машиностроения, автопрома и авиапрома.

"По отдельности таких специалистов выпускают, но в разных вузах или на разных программах. Совместно с ННГУ мы объединим данные направления в одно и будем выпускать универсального сотрудника", — подчеркнул директор "Проектного офиса ИТ-кампуса НЕЙМАРК" Валерий Черепенников.

"Сотрудничество в рамках ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" усиливает наши возможности и даёт синергетический эффект. Перед нами стоят большие вызовы и задачи, связанные с обеспечением технологического суверенитета России. Это общие задачи для всех нас. И решать их необходимо вместе, объединяя ресурсы. В этом залог успеха", — отметил ректор ННГУ Олег Трофимов.

Стоит отметить, что это уже третья сетевая программа высшего образования в регионе, которую "НЕЙМАРК" запускает совместно с вузами-партнёрами. В феврале 2024 года в сотрудничестве с нижегородским кампусом НИУ ВШЭ стартовала программа бакалавриата "Технологии искусственного и дополненного интеллекта". В мае 2024 года в рамках "ЦИПРа" был подписан договор о реализации программы специалитета "Информационная безопасность автоматизированных систем" с НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Изучать обе программы студенты начнут уже в 2024 году.

Напомним, что проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утверждённого президентом России Владимиром Путиным.