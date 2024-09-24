Более 200 кг материалов для маскировочных сетей передал волонтерам Дом народного единства Общество

Фото: Дом народного единства

Дом народного единства по просьбе нижегородских волонтеров из движения "МаскСети СвоихНеБросаем Нижегородской области" закупил и передал им основу для плетения маскировочных сетей.

"Дом народного единства оперативно отреагировал на просьбу нижегородских волонтеров помочь с материалом. Закупили 250 килограммов сетки, которая является основой для масксетей. Благодаря этому производительность наших мастериц, и темп работы увеличится. Более 350 маскировочных сетей мы уже отправили на фронт. Всех объединяет одно желание — оказать посильную помощь нашим бойцам. Каждый из нас вкладывает частичку своей души в общее дело", - сказала заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

Нижегородское волонтёрское движение "МаскСети СвоихНеБросаем" под руководством Светланы Носковой уже отправило на передовую тысячи комплектов сетей.

"С ноября 2022 года наши волонтеры сплели 87 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Благодаря помощи Дома народного единства и правительства Нижегородской области в ближайшее время мы увеличим объемы", - сказала Светлана Носкова.

Пункты "Своих не бросаем" по плетению масксетей ежедневно работают во многих муниципалитетах Нижегородской области: в селах Вад и Каменки, в поселке Сява, а также в Кстове, Шахунье, Балахне, Дзержинске и Нижнем Новгороде. Каждая группа волонтеров изготавливает изделия под определённый ландшафт и учитывает рекомендации бойцов СВО. Присоединиться к волонтерскому движению может любой желающий. Подробности - в Telegram-группе: https://t.me/maskseti_52

Транспортировку готовых масксетей на передовую возьмет на себя координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей, действующий на базе нижегородского Дома народного единства. Напомним, с начала специальной военной операции отправлено уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

Ранее сообщалось, что волонтеры Дома народного единства доставили гуманитарный груз в больницу Харцызска.