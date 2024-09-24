Участник программы "Время героев" стал председателем Думы Нижнего Новгорода Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода избрали на пост председателя Думы Евгения Чинцова. Новый руководитель – кадровый военный, полковник. Он принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также в СВО. Награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и медалью А. Суворова.

Евгений Чинцов стал участником программы "Время героев", которая реализуется по инициативе Президента Владимира Путина и призвана сформировать новое поколение руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Наставником Евгения Чинцова в программе стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проходя обучение по программе, Евгений Чинцов принял участие в дополнительных выборах в Думу Нижнего Новгорода, состоявшихся 8 сентября 2024 года. Он одержал убедительную победу, набрав почти 80% голосов, и на первом же после выборов заседании Думы депутаты избрали Евгения Чинцова на пост председателя.

Нижегородские эксперты, присоединяясь к многочисленным поздравлениям Евгению Чинцову, размышляют о том, какой тип руководителя входит в структуры российской публичной власти. Что может измениться в деятельности органов власти и управления с появлением в них таких людей, как полковник Чинцов, и как к этим процессам отнесется население.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Как известно, программа "Время героев" реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и призвана подготовить компетентных руководителей из числа СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Эта практика не нова, и мы знаем много аналогичных примеров из истории, когда армия и силовые министерства и ведомства становились поставщиками кадров гражданской службы. Таким показательным примером является путь полковника Евгения Александровича Чинцова: от участия в операциях в Чечне, Сирии, СВО до избрания депутатом в Думу Нижнего Новгорода и занятия поста председателя в ней".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества акцентирует внимание на жизненном опыте Евгения Чинцова:

"Строго говоря, "человек в погонах" совсем не новое явление в структурах власти. Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти. Корни этой традиции уходят еще во времена Петра Великого, когда возникла новая российская система государственного управления. Сегодня даже при самых поверхностных подсчетах около четверти сотрудников региональных и муниципальных органов власти – это бывшие офицеры. Среди них и полицейские, и армейские, и прокурорские и т.д. Но совершенно другое дело – боевые офицеры. У них особый жизненный опыт, иные взгляды на жизнь, другая этика".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" обращает внимание на разницу между военной и гражданской службой:

"Программа "Время героев", очень амбициозный и важный проект по обновлению управленческой элиты, что уже видно из названия. То, как Евгений Чинцов справится со своими новыми обязанностями, во многом предопределит и будущее эксперимента. Именно этим объясняется и "личное" наставничество со стороны губернатора Глеба Никитина. Ведь при всем сходстве функций командного состава, отвечающего за организацию достойного быта и условий для своих подчиненных, разница между военной и гражданской службой огромна. Достаточно вспомнить, что в отличие от военнослужащих, население “строем не ходит”, и на многие распоряжения и действия региональных и муниципальных властей имеет свой собственный взгляд и реакцию, часто далекие от комплиментарности. Не живут "по уставу" и депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, деятельность которых придется организовывать новому спикеру".

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода выделяет особенности характера нового председателя Гордумы:

"Более 83% голосов нижегородцев на довыборах в округе за полковника Чинцова – наглядная демонстрация высокого уровня поддержки СВО, президента и губернатора. Евгений Чинцов – участник СВО и выпускник президентской кадровой программы "Время героев", где его наставником выступил губернатор Глеб Никитин. Как видно, первую политическую практику он сдал на "отлично". Евгений Чинцов боевой офицер, трижды удостаивался Орденом Мужества, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", участвовал в операциях в Чечне, Грузии и Сирии. Служил в зоне СВО с февраля 2022 года, командуя нашей легендарной нижегородской 96-й разведбригадой. Про таких говорят, что с ним можно в разведку пойти, в случае с Чинцовым – в прямом и переносном смысле слова. При этом, он очень эмпатичный и здравомыслящий человек с активной жизненной позицией - мы уже успели с ним и его видением познакомиться на заседании Общественной палаты Нижнего Новгорода".

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"В состав депутатов Думы Нижнего Новгорода входят представители бизнеса, банковского сектора, образовательных учреждений, общественных организаций и т.д. В него входят лидеры с опытом партийной работы и без него. Появление кадрового военного внесет ещё большее разнообразие в депутатский корпус областного центра, а его избрание сразу же на должность председателя Думы может говорить о том, что процесс обсуждения в ходе повседневной нормотворческой деятельности и принятия различных решений в сфере развития города будет ещё более оживленным. В российском обществе продолжает существовать устойчивый запрос на обновление политических элит, особенно в изменяющихся условиях его функционирования. Появление лидеров нового типа, обладающих качествами, близкими рядовым гражданам, способно найти поддержку внутри общества. Участие качественно новых лидеров в политической жизни страны может, в свою очередь, не только поднять уровень явки на выборах разного уровня, но и, в целом – увеличить степень доверия органам государственной власти и электоральным процедурам".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"