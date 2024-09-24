Роман Пермяков: "Тренд интеграции ветеранов СВО в систему госвласти набирает силу по всей стране" Политика

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода избрали на пост председателя Думы Евгения Чинцова. Новый руководитель – кадровый военный, полковник. Он принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также в СВО. Награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и медалью А. Суворова.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Более 83% голосов нижегородцев на довыборах в округе за полковника Чинцова – наглядная демонстрация высокого уровня поддержки СВО, президента и губернатора. Евгений Чинцов – участник СВО и выпускник президентской кадровой программы "Время героев", где его наставником выступил губернатор Глеб Никитин. Как видно, первую политическую практику он сдал на "отлично". Евгений Чинцов боевой офицер, трижды удостаивался Орденом Мужества, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", участвовал в операциях в Чечне, Грузии и Сирии. Служил в зоне СВО с февраля 2022 года, командуя нашей легендарной нижегородской 96-й разведбригадой. Про таких говорят, что с ним можно в разведку пойти, в случае с Чинцовым – в прямом и переносном смысле слова. При этом он очень эмпатичный и здравомыслящий человек с активной жизненной позицией - мы уже успели с ним и его видением познакомиться на заседании Общественной палаты Нижнего Новгорода. Будем сотрудничать. Положительно характеризует его, что он адекватно оценил результаты голосования, и понимает, что это аванс, а доверие граждан предстоит оправдать своей работой.

При этом сверхубедительная победа Чинцова на выборах показатель, что в обществе сейчас крайне высок запрос на людей во власти, которые не на словах, а на деле доказывают свой патриотизм. Участники СВО, рискующие своей жизнью и здоровьем на поле боя, как никто другие достойны представлять интересы граждан в выборных органах власти и на госслужбе, и должны стать основой новой элиты новой России. Те, кто служит России, защищают её, помогают фронту и людям, работают на новых территориях, волонтеры СВО, военкоры, работники заводов; те, кто строят, учат, лечат, создают и созидают – вот это элита, а не те, кто по меткому выражению президента "набил карманы в 90-е", и уж точно не те, кто хают свою страну из-за рубежа, эвакуировавшись через верхний Ларс. То, что участник СВО возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода – показывает, что у нас в регионе правильно поняли сигналы главы государства о формировании новой элиты новой России, и хотелось бы верить, что это системное решение, а регион выступит здесь в авангарде этого процесса. Благо участники СВО пришли и в министерство внутренней политики, и в администрацию Нижнего Новгорода.

Положительную кадровую селекцию нужно стимулировать. Обновление элит — это, конечно, сложный и долгий процесс, который чреват многими трудностями и препонами, но он неминуем и исторически неизбежен, если мы хотим достичь подлинного суверенитета и сохранить свою национальную идентичность перед теми экзистенциональными вызовами, которые стоят перед нашей страной.

Примечательно, что Чинцов, возглавивший Думу города-миллионника, стал ещё и одним из самых статусных участников СВО во власти. Тренд интеграции ветеранов СВО в систему госвласти набирает силу по всей стране - на минувшей недели губернатор Курской области Алексей Смирнов назначил полковника Алексея Кондратьева членом Совета Федерации, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил сенатором участника Героя России Юрия Нимченко, а глава Республики Алтай Андрей Турчак может делегировать в верхнюю палату героя России и ветерана СВО Амыра Аргамакова. Евгения Чинцова, что важно отдельно отметить, не назначили, а выбрали".